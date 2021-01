Il coronavirus ha contagiato anche l'eros

24 gennaio 2021 a

a

a

Come già ieri, rimango a parlare di Covid. Si apprende che il Coronavirus avrebbe contagiato anche l’eros. Infatti un sondaggio inglese ha rilevato che nel 2020 un inglese su quattro non ha avuto rapporti sessuali. In Italia il sesso è precipitato dell’83%. D’altra parte, c’è il rischio del contagio. Pensate come si sono trovati male quelli che spacciano di fare l’amore ogni 5 minuti. Una vita intima disastrata, anche se non è mai piacevole pensare che sono i virus che intervengono a impedirti di fare l’amore e non impiccioni di passaggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.