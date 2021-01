Il dolce ricatto del macaco

Maurizio Costanzo 27 gennaio 2021 a

Sono divertito a sapere che una specie di scimmie, i macachi, che soggiornano nei templi indonesiani, amano sottrarre portafogli e telefonini ai turisti. Poi non fanno uso personale di portafogli o telefonini ma li restituiscono solo in cambio di frutta e dolci. Uno scambio, un ricatto, chiamatelo come vi pare. D’altra parte i macachi, in qualche modo, si devono procurare cibo. Non so come si sono allenati a rubare portafogli e telefonini. Stiamo attenti quando saliamo sull’autobus che non ci sia qualche macaco camuffato da passeggero normale.



