Tanzania e zenzero, il "paradiso" dei negazionisti

15 febbraio 2021 a

a

a

Incredibile. Leggo che la Tanzania è l’unico Paese che rifiuta i vaccini e preferisce lo zenzero e i bagni di vapore. La Tanzania è negazionista nei confronti del Covid. Non hanno programmato una campagna vaccinale, sostenendo comunque che i vaccini sono pericolosi. C’è una Ministra della Salute, da quelle parti, che si è presentata con un frullato di zenzero, dichiarando apertamente che tutto quello che veniva detto in giro era assolutamente allarmismo. Vorrei suggerire anche ad alcuni negazionisti italiani che non credono né ai vaccini né al Covid, di farsi un bel frullato, anche non di zenzero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.