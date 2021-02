I soldi per andare su Marte sono sempre ben spesi

Maurizio Costanzo 28 febbraio 2021 a

Ho letto su un giornale la lettera di qualcuno che si lamenta del fatto che si continuano a spendere soldi per mandare astronavi e robot su Marte, senza peraltro che si venga a sapere niente di nuovo. Penso, al contrario, che siano ben spesi i soldi per andare su Marte, perché è importante sapere, almeno di un pianeta, se c’è stata o c’è vita. Da sempre penso che non possiamo essere così presuntuosi da ritenerci unici nel sistema solare. Non a caso, per anni, abbiamo parlato di marziani arrivati a Roma e un grande scrittore, Ennio Flaiano, scrisse una pièce teatrale “Un marziano a Roma”. Chissà se su Marte qualcuno ha scritto “Un terrestre da noi”?

