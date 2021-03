Al traguardo della vita: e se "i veri amici di sempre" non ci sono più?

17 marzo 2021 a

Apprendo, e mi sorprendo, che qualcuno ha rilevato che, mano a mano, che la prospettiva di vita si accorcia, noi siamo portati a scegliere per accompagnarci al traguardo finale i veri amici di sempre. Non mi hanno spiegato però come si fa ad avere accanto i veri amici di sempre se questi ultimi, per disgrazia, sono venuti a mancare. Non vorrei che ci dicessero che per accompagnarci alla fine è opportuno organizzare alcune sedute spiritiche. Personalmente credo che ad accompagnarci al traguardo della vita sono solo e soltanto i ricordi delle persone più care. Cesare Pavese diceva alla sua donna: “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”.

