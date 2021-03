Italia al 28esimo posto per felicità? Cerchiamo di migliorare

28 marzo 2021 a

Non volevo crederci, eppure pare proprio che sia vero: la Finlandia è il Paese più felice al mondo per qualità della vita e per altri motivi che a me sfuggono, ma ai finlandesi no. D’altra parte, l’Italia è al ventottesimo posto, preceduta dalla Spagna e all’ultimo posto c’è l’Afghanistan. Anziché invidiare i finlandesi, cerchiamo di migliorare la nostra qualità di vita. C’è anche un’altra strategia: facciamo finta che le cose non siano esattamente così. Magari non saremo primi, ma un po’ più vicini agli altri paesi europei forse sì.

