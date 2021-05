Rimane per anni su una nave abbandonata: notizie che sembrano inventate

10 maggio 2021 a

Ho letto e riletto una notizia più volte. Si tratta di un uomo che è dovuto restare per quattro anni su una nave abbandonata. È un marinaio siriano che stava su questa nave abbandonata nel Golfo di Suez tra topi e zanzare, senza elettricità e acqua corrente. Non voglio sapere il perché, mi chiedo piuttosto: ma tra le tante navi di passaggio da quelle parti, nessuno si è incuriosito a vedere se su quella c’era qualcuno? E quel marinaio siriano, ha fatto niente per far sapere che era lì, abbandonato? Ci sono notizie che, ancorché vere, sembrano inventate.

