Spero che i bisonti si mettano al riparo dai "fucilieri della domenica"

È proprio vero quel detto che dice: “Il troppo stroppia”. Leggo, infatti, che nel Grande Canyon, in America, ci sono troppi bisonti e si cercano cacciatori. Una valanga di cacciatori o tiratori, chiamateli come vi pare, si sono proposti per andare a caccia di bisonti. Non vi nascondo che, quando vedo questo spasmodico interesse dei “fucilieri della domenica”, penso con simpatia ai bisonti e mi auguro che trovino modo di mettersi al riparo. Comunque, tra i moltissimi che hanno fatto domanda, saranno segnalati in dodici. Diamo i loro nomi ai bisonti. Così, per memoria.

