Perché gli antropologi non si occupano di altro ogni tanto?

Gli antropologi talvolta potrebbero occuparsi anche d’altro. Un esponente della categoria, il Signor Dunbar, nel 1993 aveva calcolato che non si possono avere più di 150 amici. Per lui amico è chi può portarci un’aspirina alle tre di notte o prestarci dei soldi se ne abbiamo bisogno. Adesso si dice che gli amici possono anche aumentare. Benissimo, ma non riesco a capire in base a quale sondaggio si è deciso questo. Personalmente mi sento amico di Piero Angela che, ha 93 anni e ha ricevuto al Quirinale l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica.

