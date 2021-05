Mario Draghi senza stipendio da premier? Ha investito bene i suoi guadagni

Maurizio Costanzo 23 maggio 2021 a

Diciamolo: siamo abituati a leggere di cifre iperboliche guadagnate da Ministri o Presidenti del Consiglio, comunque alti dignitari dello Stato. Con sorpresa leggiamo che Mario Draghi, attuale Presidente del Consiglio, non percepisce alcun compenso di nessuna natura per questa sua carica. Il reddito di Draghi, secondo l’ultima pubblicazione nel portale “Amministrazione Trasparente” riguardo al 2020 è di 580 mila euro. Al di là di aprire una colletta in favore di Draghi e della sua famiglia, sappiamo che, comunque, quest’ultimo ha saputo in precedenza investire bene i suoi guadagni. Quindi, onore al merito.





