L'uomo con 151 figli e 16 mogli non lavora: troppo impegnato a letto

Incredibile: nello Zimbawe un uomo con 151 figli e 16 mogli ha dichiarato: “Non lavoro, mi mantengono loro”. Lui ha 66 anni. Per avere avuto 16 mogli, con comodo mi fa sapere quando ha cominciato a contrarre matrimoni? Pare, tra l’altro, che stia per convolare a nozze con la diciassettesima donna. Sorge una domanda: ma perché lo fa? Nemmeno a dire che nello Zimbawe gli pagano gli assegni familiari. Ha detto anche che lui da anni non è in grado di lavorare perché impegnato a tempo pieno a soddisfare sessualmente tutte le sue consorti.

