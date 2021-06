Buzzanca in ospedale senza poter vedere la sua compagna: facciamo qualcosa per lui

03 giugno 2021 a

Desidero fare gli auguri di pronta guarigione a Lando Buzzanca, che ha 85 anni e, per colpa di una brutta caduta in casa, da qualche tempo è in ospedale per trauma cranico. Abbiamo appreso questo, perché la sua compagna, Francesca Della Valle, si lamenta dicendo che non la fanno entrare in ospedale e non la fanno parlare con Lando. Non sappiamo qual è la verità, ma, certamente, un uomo di 85 anni può avere molto conforto da un saluto, da un augurio della donna della quale, presumo, sia innamorato. Se le cose stanno così, si può fare qualcosa?

