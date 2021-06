Un nuovo stadio a Roma? Bene, burocrazia permettendo

16 giugno 2021 a

a

a

Mi fa piacere apprendere che Roma avrà un nuovo stadio. E’ pur sempre la Capitale d’Italia e di stadi capienti ne deve avere più di uno. L’entusiasmo dei tifosi in occasione di Italia Turchia per essere potuti tornare all’Olimpico, la dice lunga della voglia di stare in uno stadio a tifare i colori preferiti. Conosco la burocrazia e mi auguro perciò che non passi troppo tempo per il nuovo stadio della Roma. Devo riconoscere all’Amministrazione Raggi che, sollecitata, ha fatto un buon lavoro.

