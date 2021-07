Evviva, finalmente arrivano le sospensioni per gli operatori sanitari non vaccinati

01 luglio 2021 a

a

a

Evviva. Leggo che sono cominciate le sospensioni degli operatori sanitari non vaccinati. Leggo che medici e infermieri che rifiutano di vaccinarsi possono rimanere senza stipendio fino alla fine dell’anno. Per carità, avranno tutti ottime motivazioni per non vaccinarsi, ma dato che il vaccino consente il calo dei contagi, vuol dire che questi medici e infermieri stanno tutti dalla parte delle varianti. Non scherziamo con il Covid 19 e non facciamo quelli che abbassano la guardia troppo presto perché nessuna persona ragionevole può pensare di vivere il prossimo autunno come quello dell’anno passato.

