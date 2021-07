Codogno Covid free? Bene, del virus non ne posso più

Maurizio Costanzo 04 luglio 2021 a

Quando è una buona notizia, non c’è problema di darla in ritardo. Pensate che è la prima volta, dal 20 febbraio 2020, che Codogno, località della Lombardia, è Covid free. Ha detto il Sindaco: “Un traguardo importante e un ulteriore passo avanti verso il ritorno alla normalità per la nostra comunità”. Ha poi parlato della campagna vaccinale che prosegue a tempi serrati. Sì, vorrei leggere costantemente queste notizie perché, come voi, del Covid, annessi e connessi, non ne posso più.



