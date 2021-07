Bologna, il mistero della raccomandata arrivata dopo 64 anni

11 luglio 2021 a

Mi sono appassionato al mistero di una raccomandata arrivata a Bologna dopo 64 anni. Mi diverte anche che, mentre sono in corso le indagini per capire, lo storico postino della zona ha detto: “Per favore, ora non dite che siamo inefficienti”. Non so dove è finita quella raccomandata, so però che riguardava un pagamento effettuato dal Comune di Malalbergo all’ex ospedale della Bonora di San Pietro in Casale. La data della raccomandata è: 21 dicembre 1957. Magari qualcuno in passato, ha detto “Guarda se questi pagano!”. Vatti a fidare.

