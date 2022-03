Andrea Caschetto, il cuore degli italiani in Ucraina

Maurizio Costanzo 23 marzo 2022 a

Come mi piacciono alcuni nostri connazionali. Leggo infatti che un volontario italiano sta aiutando gli ucraini in fuga. Si chiama Andrea Caschetto, ha 31 anni ed è di Modica, cioè siciliano. Pensate che, partito lo scorso 4 marzo, ha portato 40 tonnellate di aiuti materiali in Ucraina e salvato 5 persone. Lo chiamano “L’ambasciatore del sorriso” ma, a mio parere, è molto di più. Ci sono stati, in passato, analoghi personaggi. Ricordo 2 o 3 volontari quando l’Italia ebbe la tragedia del Polesine. Ma anche nel 66’, con l’Arno che straripava e allagava Firenze, ci furono altri benemeriti.





