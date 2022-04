I falchi pellegrini a casa loro sul Pirellone

Maurizio Costanzo 04 aprile 2022 a

Qualcuno ha scoperto che 4 falchi pellegrini avevano deposto quattro uova sul Pirellone, ben conosciuto dai milanesi. Adesso si attende che le uova si schiudano. Non ho mai visto tanta attenzione per i falchi pellegrini. Per le cornacchie niente? E gli altri volatili sono ignorati? Aggiungiamo che la coppia di falchi si chiamano Giò e Giulia. E’ dal 2014 che questa coppia di falchi pellegrini viene a deporre le uova. Evidentemente si sono trovati sempre a loro agio. Il primo nido dei rapaci sul Pirellone fu scoperto dal naturalista Guido Pinoli.

