Vuoi lavorare come hostess o steward? Vietato essere madre o padre

Incredibile. Leggo che avere tatuaggi vistosi, non saper nuotare bene o avere una vista limitata possono essere motivi di non assunzione come hostess o steward di una compagnia aerea. Qualcuno sostiene anche che essere madre o padre può essere un impedimento. Se fosse vero sarebbe gravissimo. Significherebbe che iscriversi a quella Compagnia impedisce di metter su famiglia. Un tempo non si metteva su famiglia perché non si trovava un posto. Delle volte, quando leggo queste notizie, ho il sospetto che vengano create apposta per suscitare malanimo fra lavoratore, datore di lavoro, sindacati, eccetera… Speriamo che qualche sindacalista ci informi in proposito.

