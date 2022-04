Un cavallo in un supermercato? Curioso: gli animali messi al sicuro, gli umani in carcere

25 aprile 2022 a

In un supermercato della provincia di Sassari, un video mostra un cavallo mentre fa irruzione nel locale. Non si è capito quale fosse l’interesse del cavallo cioè, se si fosse smarrito o se avesse voglia di mangiare qualcosa. Da nostre notizie, il cavallo è stato restituito alla libertà. Già in passato altri animali erano entrati in supermercati anche per esigenze alimentari. D’altra parte, se ci fosse un cartello con scritto “Vietato l’ingresso ai cavalli”, non lo leggerebbero. La cosa curiosa è che gli animali vengono in qualche modo messi al sicuro, gli umani in carcere.

