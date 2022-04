La Sapienza nella classifica mondiale degli Atenei, un motivo di orgoglio

28 aprile 2022 a

Ogni tanto qualche motivo di orgoglio. Leggo infatti che nella classifica mondiale degli Atenei, La Sapienza si conferma prima al mondo negli studi classici. È una soddisfazione e speriamo che una Università che ci ha consegnato Parisi come Nobel per la Fisica, continui a darci soddisfazioni. Un tempo a Roma c’era una classifica dei Licei classici ma non ricordo che noi studenti fossimo particolarmente orgogliosi di quel riconoscimento all’Istituto. Vedremo in futuro quali classifiche si faranno.

