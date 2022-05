I disabili costretti a scendere dal treno

Maurizio Costanzo 16 maggio 2022 a

a

a

Che brutta storia. E’ successo a Genova dove 27 disabili sono stati costretti a scendere dal treno: i loro posti erano occupati dai turisti. Ci sono stati vari interventi e sicuramente la situazione si sarà sistemata. Ma, come primo interrogativo, ci domandiamo: “Ma non potevano scendere i turisti?”. Non so come la cosa sia andata a finire, ma stupisce sempre l’altrui indifferenza e maleducazione. Se non ricordo male era già successo in passato e se non ricordo male non erano stati presi provvedimenti.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.