I cani poliziotto? Straordinari, sanno fare bene il loro lavoro

19 maggio 2022 a

a

a

Storia incredibile. Un cane poliziotto viene accompagnato in una scuola per sensibilizzare i giovani contro il problema delle droghe. Il cane poliziotto evidentemente sa fare bene il suo lavoro dato che tra i giovani esaminati tre sono stati arrestati. Il cane poliziotto forse lo hanno nominato brigadiere. Nella storia dei cani poliziotti ci sono stati esempi di cani straordinari che nei grandi aeroporti odorano tutte le valigie in arrivo e in partenza per vedere se c’è qualcosa di sbagliato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.