Quelli che guidano senza patente

Maurizio Costanzo 01 giugno 2022

Viene multato chi, troppo giovane, è alla guida di una macchina. Ma a Roma è stato multato anche un uomo di 73 anni che non ha preso la patente. L’uomo si è giustificato con scuse riguardanti la sua vita privata, ma, in realtà, guidava tranquillamente senza patente. La domanda che sorge è: ma quanti girano per le strade a Roma e non solo a Roma, senza patente? Come si rincorrono quelli che non si sono vaccinati, non si può fare una verifica di quanti girano senza patente? Quello che non aveva la patente ha detto: “Mi sono separato e quindi da quel momento ho dovuto girare da solo, e quindi ho preso la macchina”.





