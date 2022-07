10 luglio 2022 a

Ogni tanto accade di leggere storie di anziani strettamente legati al proprio animale. Un’anziana con problemi di salute priva di familiari si è chiusa in casa per non essere portata in ospedale. Lei non voleva lasciar solo un cagnolino che rappresentava la sua unica compagnia. Non so come è finita la storia, ma penso che in questi casi una soluzione per aiutare gli anziani malati va trovata. Per molti un cane e un gatto rappresentano famiglia.

