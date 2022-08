Arrestato per droga, ma "lo faccio per soldi"? Rilasciato: una storia strana

01 agosto 2022 a

a

a

È abbastanza incredibile: nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, c’era un detenuto arrestato dai carabinieri in quanto a casa sua era stata trovata una certa quantità di droga. Lui si è giustificato dicendo che lo faceva per un problema economico cioè la difficoltà a mantenersi. I magistrati lo hanno fatto uscire dal carcere e prendendo per buona la sua affermazione lo hanno messo agli arresti domiciliari. È una storia strana, diciamo la verità. Strana come quella di un’altra notizia che ci spiega il perché gli uomini vivono meno delle donne.