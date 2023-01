Mangiare troppo fa male, ci fosse una volta che qualcuno dica il contrario

Maurizio Costanzo 12 gennaio 2023 a

Chi dovesse avere ancora problemi derivati da pranzi troppo succulenti durante le feste, vada a leggersi quanto stabilito dalla Clinica Dermatologica dell’Università Federico II di Napoli. Questi studiosi sostengono che c’è ormai uno stretto legame tra patologie della cute e lo stato metabolico. Come dire che se si mangia molto, quel troppo mangiare può far male alla pelle, far nascere acne e dermatiti. Ci fosse una volta qualcuno che ci fa sapere che mangiare un po’ di più, fa bene.