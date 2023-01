La triste storia di un uomo malvisto da tutti e morto solo

27 gennaio 2023 a

E’ una storia veramente incredibile. L’inquilino di uno stabile non pagava le spese condominiali, non rispettava le regole ed era malvisto da tutti. Era talmente malvisto anche dai familiari che quando è morto, lo scorso dicembre, nessuno dei suoi tre figli è andato in ospedale per prendersi la salma e organizzare il funerale. Forse hanno ragione i figli. Però, fa una certa impressione leggere una notizia del genere. L’uomo, che aveva 90 anni, dopo il divorzio viveva da solo vicino Padova, in una casa del Comune.