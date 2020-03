Grande Fratello Vip, ribaltone a Mediaset: mossa anti-Montalbano, cambia tutto per Signorini

02 marzo 2020 a

Commissario Montalbano e Grande Fratello Vip: uno scontro epocale. Che potrebbe far stravolgere i piani a Mediaset. Nuovi spostamenti in atto: il Gf vip infatti potrebbe collocarsi al mercoledì per garantire una performance maggiore. Così resterebbe scoperta la casella del lunedì. E se Rai 1 collocasse la replica di Montalbano anche in altre fasce della settimana? Potrebbe accadere anche questo nelle ultime ore e nelle decisioni del Biscione. Ma il prolungamento fino ad aprile del reality potrebbe far saltare i nervi ai concorrenti della casa. Che vorrebbero finire il prima possibile questa esperienza. E, quindi, tornare a casa. Intanto, Testi non vede di buon occhio l’entrata di Valeria Marini nella casa. “Lei è fresca fresca. Noi no”, tuona Testi.