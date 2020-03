Grande Fratello Vip, Fabio Testi si confida e inguaia Mediaset: "Ero d'accordo con Scherzi a parte"

Francesco Fredella 04 marzo 2020 a

a

a

Va di scena di nuovo un bel fuoriprogramma. Al Grande Fratello Vip si chiacchiera del più e del meno come sempre. Ma al’improvviso arriva una tremenda verità raccontata da Fabio Testi. Che chiede a Patrick se avesse mai partecipato a Scherzi a parte, il famoso programma che prendeva di mira i vip. L’attore, che è stato vittima di quel format, svela di essere stato d’accordo con Scherzi a parte. Questo suo racconto potrebbe scontrarsi con il no di molti artisti, che hanno impedito a Mediaset di mandare in onda lo scherzo. Tra questi c’è Adriano Celentano. In passato il “Molleggiato” ha impedito al Biscione di trasmettere lo scherzo. Quindi la tesi di Fabio potrebbe non reggere. Ed è subito giallo.



Per Testi, comunque, non è un bel momento. L’attore ha chiesto di uscire dalla casa, ma l’ha fatto rivolgendosi al pubblico. “Mandatemi via, votatemi”, ha detto lunedì sera lasciando tutti senza fiato. La notizia del coronavirus l’ha turbato profondamente perché i suoi figli sono all’estero, in giro per il mondo per motivi di lavoro. Il Grande Fratello, però, per calmare le acque ha provveduto ad inviare un video messaggio a Testi da parte dei suoi figli. Un sospiro di sollievo per l’attore.