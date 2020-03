Pomeriggio 5, Asia Valente sconvolge la D'Urso: "Il signorino che mi ha pagato le te***"

Francesco Fredella 04 marzo 2020 a

a

a

“Dei signorini che non conosco mi fanno tanti regali, mi pagano tante cose e uno mi ha pagato le t****e“: le dichiarazioni di Asia Gianese sono da choc. E a Pomeriggio 5 cala il gelo. Asia è un’influencer che racconta del suo intervento estetico, costosissimo. Ad un certo punto corregge il tiro sostenendo che lo ha fatto grazie alla generosità di uno zio della sua amica (chirurgo di professione).

Aldo Grasso, la verità sul Gf Vip: "Quello che non vogliamo ammettere sul reality"



“Fermi tutti. Che vuol dire i signori? Sei impazzita Asia? Io sono scioccata. Persino il regista è impazzito qui”: Barbara d’Urso resta senza parole. Intanto, sui social Asia conta 200 mila follower. Forse sotto choc anche loro dopo le sue dichiarazioni. La Gianese, poi, ha raccontato che molta gente è disposta a pagarle cene o qualsiasi cosa, ribadendo che l’intervento di aumento del seno è stato un regalo gentilmente offerto (come si dice in gergo). Ma poi, una volta metabolizzata la gaffe, torna sui propri passi chiarendo meglio la vicenda. Una tesi, però, che non convince Karina Cascella (opinionista in studio).