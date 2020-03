Grande Fratello Vip, nuova rissa tra Valeria Marini e Antonella Elia: "Due botte nei reni"

Francesco Fredella 05 marzo 2020 a

Nella cucina del Grande Fratello Vip va in scena l'ennesima lite tra Valeria Marini e Antonella Elia, con quest'ultima che accusa la prima di avere alzato le mani per due colpetti sulla schiena dopo che la Elia aveva sfilato accidentalmente alla Marini l'infradito. “Mi hai fatto male, potresti parlare invece di toccare. Due botte nei reni perché ho pestato una ciabatta”, dice Antonella. Valeria urla: “Devi smetterla, non conosci il rispetto né per me né per Licia né per le altre persone. Sei una persona che mette le mani addosso, con me hai perso... La tua presenza è un'offesa al pubblico e alle donne”.

Tutto scoppia per futili motivi. Gli altri concorrenti sono insofferenti.“La situazione è critica”, dice Aristide. La Marini corre in confessionale e dice: “Ha gli ormoni sballati ed è isterica, è la menopausa”. Ma interviene Adriana: “Non devi dire così, è una stagione della vita”. E Valeria risponde: “Anche io sono in menopausa, c'è stato un contatto fastidioso e io ho reagito. Nominatemi, così starete più tranquilli". Cala il gelo.