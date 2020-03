Porta a Porta, speciale coronavirus: puntata pazzesca da Bruno Vespa, chi porta in studio

06 marzo 2020 a

Gioco di squadra quello di stasera (6 marzo) della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Lo Speciale Porta a porta condotto da Bruno Vespa sull'emergenza Coronavirus, insieme a politici ed esperti che racconteranno quello che il nostro paese sta facendo per combattere questa brutta situazione, vedrà in studio molti conduttori del servizio pubblico. È prevista la presenza nello studio di via Teulada a Roma la squadra dei conduttori Rai questo per dare un segno di unità e di vicinanza verso il pubblico che sta attraversando questo difficile momento. Fra i presenti, scrive Blogo, possiamo confermare la presenza di Carlo Conti, Mara Venier, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Amadeus e Milly Carlucci che spiegherà la formula di Ballando con le stelle, qualora sia ancora in corso l'emergenza Coronavirus il 28 marzo, giorno di partenza dello show di Rai1..

Insomma il messaggio che si vuole dare con la presenza dei conduttori Rai domani nello Speciale di Porta a porta dedicato al Coronavirus è quello di unità e di stringersi -seppur virtualmente- agli italiani in questo momento davvero difficile, avendo fiducia nel nostro paese, messaggio questo detto oggi dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.