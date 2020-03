Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e il microfono staccato. Il marito: "Non ho capito perché l'ha fatto"

06 marzo 2020 a

La rivolta di Adriana Volpe al Grande Fratello Vi lascia perplesso anche il suo marito Roberto. La showgirl qualche notte fa ha deciso di togliersi i microfoni, ribellandosi di fatto agli autori e alle regole del reality condotto da Alfonso Signorini, poche ore dopo aver ricevuto nel serale la lettera del consorte. L'uomo si lamentava di certi atteggiamenti "sospetti" di Adriana e Andrea Denver, lamentandosi di come all'esterno della casa le "malelingue" si fossero scatenate.

"Non so per quale motivo abbia protestato staccandosi il microfono, forse è stata fraintesa ma era una lettera d’amore, non di rimprovero. Se ha reagito male è perché non ha capito. È difficile anche per lei, lo comprendo, sono quasi 60 giorni che non ci sentiamo”, ha dichiarato Roberto. “Se fosse stata fuori dalla Casa, Adriana avrebbe immediatamente compreso quanto intendevo comunicarle“. Poi su Antonio Zequila aggiunge: “Bastava prendere i giornali di qualche anno fa, quando lui era all’Isola, e leggere che Adriana aveva già smentito e spiegato che non c’era stato niente. È una cosa che non mi ha toccato minimamente, sapevo già tutto da mia moglie“.