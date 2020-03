Non è la D'urso, Francesco Facchinetti: "Coronavirus, un disastro. Il mio appello ai big dello spettacolo"

Francesco Fredella 09 marzo 2020 a

Il Coronavirus cambia la vita di tutti. Spettacoli teatrali e musicali cancellati. Cinema chiusi. Uscite cinematografiche rinviate. E allora Francesco Facchinetti al Live lancia l’appello: “Chiedo ai vip, quelli che guadagnano tanto, di aiutare gli artisti che in questo momento sono fermi perché tanti spettacoli sono saltati. Anche la mia agenzia ha cancellato tutti i concerti e non solo perdendo soldi. Ma è la cosa che bisogna fare in questo momento”.

Quello di Facchinetti è un appello che al Live non è la d’Urso non passa affatto inascoltato. Gli fa eco Massimo Lopez, in collegamento da Roma. Che poi tuona: “Restate a casa e rispettare le regole”.