Settimana Ventura, oroscopo-coronavirus: pessima gaffe su Rai 2, voci sulla chiusura del programma

Un vero e proprio disastro in Rai. A Settimana Ventura, infatti, è andato in onda l'oroscopo sul coronavirus. Roba da brividi, una scelta da mani nei capelli per il programma domenicale di Rai 2, proprio quando centinaia di persone morivano e milioni di italiani facevano i conti con l'epidemia. Ma tant'è, nel corso del programma, Simona Ventura chiedeva all'astrologo Mauro Prefetti se, per caso, le stelle avessero anticipato il Covid-19. "Al di là del sorriso, le stelle avevano letto una cosa di questo genere? L’astrologia aveva predetto queste cose o no?", chiedeva la Ventura. Da par suo, Prefetti ha risposto spiegando che "gli astri indicano, ma non determinano". E che tuttavia "guardando il quadro astrale dell'Italia c'era un'indicazione che andava a solleticare la salute". Un caso che sta montando e sta facendo parecchio rumore. Per primo, sulla vicenda è intervenuto Riccardo Laganà, consigliere Rai: "È tempo che più di qualcuno paghi il conto di tanta cialtroneria sulla rete 2. Il danno di immagine è evidente". Considerati gli ascolti, bassissimi, del programma, ora a Viale Mazzini si ipotizza addirittura la chiusura del format.