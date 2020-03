I soliti ignoti, Amadeus fermato dal coronavirus: resiste soltanto Insinna con L'Eredità

Francesco Fredella 10 marzo 2020 a

Stop. I soliti ignoti, il programma di Rai 1 condotto da Amadeus, si ferma. Emergenza coronavirus. Il gioco della rete ammiraglia Rai, campione di ascolti, secondo quanto raconta Blogo, decide di sospendere le registrazioni. Il nuovo decreto del Governo per fronteggiare l’emergenza (in vigore da oggi) cambia anche i palinsesti televisivi Rai e Mediaset. Infatti, la frenata brusca arriva anche a Cologno Monzese dove si sono fermate le registrazioni di Domenica Live, Verissimo e #CR4 e Quarta Repubblica (l’ultima puntata in onda ieri con la Palombelli che ha sostituito Nicola Porro, in quarantena a casa per il coronavirus).

Ma cosa accade agli atri programmi della Rai? Sembra che siano confermate le registrazioni de L’eredità, condotto da Flavio Insinna. I concorrenti, però, saranno residenti a Roma. Stop per Porta a porta in via precauzionale dopo la presenza di Zingaretti in una puntata del programma di Bruno Vespa. Che, come già annunciato, ha rispettato le distanze di sicurezza e non ha avuto contatti con il segretario del Pd, attualmente in quarantena per il coronavirus.