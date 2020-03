Striscia la Notizia, lo stop a Porta a Porta per coronavirus? L'ipotesi sulla decisione della Rai

10 marzo 2020 a

a

a

La Rai ha deciso di fermare Porta a Porta, decisione che ha fatto scattare Bruno Vespa, il quale ha parlato di "decisione grave" perché "non c'è nessuna ragione sanitaria". E a dare una possibile chiave interpretativa alla decisione ci ha pensato, ancor prima che venisse presa, Striscia la Notizia. Infatti il tg satirico di Canale 5, nella puntata trasmessa lunedì 9 marzo, ha proposto un servizio in cui si ricordava come Nicola Zingaretti, positivo al tampone del Covid-19, fosse stato ospite di Porta a Porta soltanto pochi giorni prima del suo annuncio su Facebook. Va subito precisato che Vespa è stato sottoposto al tampone, ma è risultato negativo. Striscia però si interrogava: "Ma cosa ne sarà di tutti i conduttori Rai che sono stati ospiti nello stesso studio due giorni dopo la partecipazione del segretario Pd?". Insomma, come poi precisato dalla stessa azienda, Viale Mazzini si è mossa per cautelarsi.

Striscia, Zingaretti e lo stop a Porta a Porta: il servizio