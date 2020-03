Vieni da Me, Caterina Balivo in lacrime: "Sono umana anche io", messaggio straziante sul coronavirus

11 marzo 2020 a

Si parla ancora di coronavirus a Vieni da Me, dove durante la puntata Caterina Balivo si è lasciata andare a un vero e proprio pianto. Nella trasmissione di Ra 1 infatti è stato letto un tweet appena apparso sull'account ufficiale di Papa Francesco. "Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza. Possiate vivere questo tempo quaresimale con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza. #Quaresima", queste le parole che hanno commosso la conduttrice. "Scusate, sono umana anch'io. Se non fossimo in diretta avrei fatto tagliare questo pezzo" ha detto interrompendo la conduzione e chiedendo di potersi disinfettare mani e occhi, come le norme per affrontare il coronavirus richiedono.