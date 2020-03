Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Licia Nunez, rissa in diretta: "Essere spregevole", "Godo se me lo dici tu"

12 marzo 2020 a

"Io godo a sentirmelo dire da te". Antonella Elia e Licia Nunez, con la partecipazione di Valeria Marini, toccano nuove vette di trash. Momento delle nomination e l'attrice, come da copione, propone di far uscire l'ex valletta di Mike Bongiorno: "Perché sei un essere spregevole". La Elia, sua acerrima rivale, esulta: "Grazie! Godo a sentirmelo dire da te. Cobra!".

Interviene la Marini, l'anti-Elia per eccellenza nella casa di Cinecittà. "Sì ma non godono gli italiani...". Pare quasi un richiamo ai "toni moderati" invocati da Alfonso Signorini a inizio puntata, per adeguarsi un po' al clima austero di questi giorni di quarantena da coronavirus. "Guarda, gli italiani mi lapideranno quando esco, così sarete tutte contente...".