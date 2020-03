Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Fabio Testi hanno avuto un flirt? La testimonianza: "Si sono amati, li ho visti in discoteca"

12 marzo 2020 a

Al Grande Fratello Vip tiene banco da settimane il presunto flirt di quasi 30 anni fa tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Quest’ultima ha sempre smentito categoricamente e si è arrabbiata moltissimo per la scelta degli autori del reality di Canale 5 di marciare continuamente su questa storia. Nel frattempo, però, il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti ha lanciato una vera bomba di gossip riguardo a due concorrenti della casa. Adriana Volpe e Fabio Testi hanno avuto una storia in passato?

È quanto sostiene in un’intervista Francesco Chiesa Soprani, meglio noto come l’agente dei Vip. Testi e la Volpe anni fa si sarebbero addirittura “amati” secondo l’intervistato, che sostiene di averli visti in un privè di una discoteca in atteggiamenti intimi. Il sospetto che sia una trovata per far discutere è alto, anche perché i due concorrenti non hanno dato alcun minimo segno di una conoscenza pregressa. Probabilmente Alfonso Signorini indagherà, anche se tirar fuori un altro presunto flirt potrebbe far perdere definitivamente la pazienza ad Adriana Volpe.