Flavio Insinna, a L'Eredità come concorrente Bernardo Cherubini: è il fratello di Jovanotti, sconcerto in studio

Colpo di scena a L'Eredità. Il concorrente in studio da Flavio Insinna è un fratello vip. Molto vip: Bernardo Cherubini è infatti il fratello di Lorenzo, in arte Jovanotti. Il 56enne partecipa al quiz del preserale di Raiuno e il conduttore mostra un po' di finto stupore, leggendo il suo nome. Quel volpone di Insinna ne approfitta anche per tentare il "jackpot": ha cercato di convincere Bernardo a portare nello show anche Jova.

I fratelli Cherubini sono molto uniti, anche purtroppo a causa di una sventura familiare: l'altro fratello Umberto (c'è una sorella, Anna) è morto nel 2007 in seguito a un incidente aereo nei pressi di Latina.