Grande Fratello Vip, Signorini appare sul maxi-schermo: il discorso, molto meglio di Giuseppe Conte

Sconforto. Preoccupazione. Ma anche speranza. I sentimenti dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip sono questi. Giorni difficili per loro, per l’Italia intera. Il coronovirus non vincerà. Alfonso Signorini, che sta conducendo in modo impeccabile una delle edizioni più complesse di sempre del Grande Fratello, raggiunge i ragazzi in collegamento video per aggiornali sulla situazione emergenza. Il conduttore - che potremmo paragonare ad un vero capitano della “nave reality” - appare nel maxi schermo. I concorrenti, anzi i “vipponi” (come lui stesso li ha ribattezzati sin dalla prima puntata) si radunano in salotto. Religioso silenzio e compostezza. Signorini fa il punto sulla delicata situazione dopo il decreto del presidente del Consiglio Conte, emanato mercoledì scorso per arginare l’epidemia.

Al Grande Fratello c’è apprensione. I concorrenti pensano di trovarsi di fronte alla trama di un film. Ma stavolta non si tratta di una pellicola cinematografica: tutto è realtà. L’Italia ce la farà. Insieme supereremo questa difficoltà. Signorini, proprio come nell’ultima diretta del reality, è attento a raccontare il momento delicato per il nostro Paese con grandissime doti comunicative. Le sue parole rassicurano e convincono i ragazzi, che mettono da parte l’ascia di guerra. Escono in giardino e cantano l’inno nazionale. Poi “Azzurro” di Adriano Celentano: in questi giorni sembra essere diventata la colonna sonora dei pomeriggi che l’Italia sta trascorrendo affacciata alla finestra. Senza perdere la speranza che salverà il nostro Paese. Perché “andrà tutto bene”.