Detto Fatto, Bianca Guaccero promossa a metà da Costanzo: "L'ho vista con Ruggeri, e..."

Maurizio Costanzo 17 marzo 2020 a

a

a

Pechino Express, è un format che ormai da anni viene proposto in televisione, attualmente su Raidue. Si è spesso pensato che l' interesse era nel vedere come alcuni personaggi, più o meno conosciuti, se la sbrigavano durante un viaggio un po' accidentato. Al contrario, oggi penso che il pubblico che segue Pechino Express, vuole in realtà "viaggiare" e quindi guarda i negozi, le strade e la popolazione che via via le telecamere vanno ad incontrare.

Detto Fatto, Jonathan confessa alla Guaccero: "Non lo avevo mai detto prima. Al Grande Fratello..."



Possiamo pur dirlo: Rita Pavone ha 74 anni, ma in realtà ha sette vite. Pensate, lei era amica di Totò, in quanto suo marito.

Teddy Reno, aveva fatto più di un film di successo accanto a Totò. Ma la chiave di successo di Rita Pavone è quella, di decennio in decennio, di essere sempre diversa, nuova, ma sempre con le caratteristiche che l' hanno portata al successo. Come dire: alla Pavone gli anni non sono passati.

La tv pubblica e privata si è spesa e si sta spendendo per insegnarci, in qualche modo, a convivere con le problematiche del coronavirus. I giornalisti radiotelevisivi hanno proposto alla nostra attenzione servizi e documentari di grande qualità. Su tutti, voglio ringraziare Giovanna Botteri, corrispondente della Rai da Pechino che, con poche parole ma grande conoscenza dei fatti, mi ha raccontato, giorno dopo giorno, come la situazione si evolveva in Cina. Avevo già scritto bene di Bianca Guaccero nel programma quotidiano di Raidue Detto fatto. L' ho rivista in Una storia da cantare, in seconda serata su Raiuno accanto a Enrico Ruggeri.

La preferisco in Detto Fatto.