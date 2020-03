Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Patrick: "Ma si è ammalato?". Scatta la censura, troppo tardi

18 marzo 2020 a

Poche parole. Qualche sussurro. Adriana Volpe dopo essere stata a lungo nel confessionale del Grande Fratello Vip parla con Patrick. Una vera conversazione dai toni bassi che non sfugge alle orecchie attente dei telespettatori a casa. “La situazione non è bella”, avrebbe detto la Volpe a Patrick. “Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?“, sarebbe stata la sua risposta. Inquadratura cambiata. Momento censurato.

Il virus mette in crisi la Volpe: lacrime al GF Vip, il marito e la figlia sono all'estero

In Rete, però, questo dettaglio sembra non essere sfuggito agli attenti telespettatori del reality di Alfonso Signorini. Adesso i battenti verranno chiusi, come previsto all’inizio, l’8 aprile con la finalissima. Ma l’umore dei “vipponi” è a pezzi. Sono tutti preoccupati perché non riescono a metabolizzare il colpo e a capire quello che sta accadendo fuori.