Grande Fratello Vip, la straziante telefonata a casa: crisi di pianto collettiva

Francesco Fredella 18 marzo 2020 a

a

a

Una telefonata e crolla l’umore, già sottotono, dei vipponi. Si piange e si ride pochissimo nella casa di Cinecittà. C’è tensione e paura. Adesso cresce l’attesa per la super puntata di stasera quando verrà incoronato il primo finalista del Grande Fratello Vip. Intanto poco fa tutti i concorrenti hanno telefonato ai propri parenti a casa: un vero fuoriprogramma mai accaduto prima. Lacrime ed emozione per quello che sta succedendo in Italia con il Coronavirus. Che, sicuramente, ha cambiato pure l’edizione 2020 del reality condotto da Alfonso Signorini. Non solo. Ha stravolto i palinsesti, ha cambiato le carte in tavola nelle aziende. Tutto è cambiato in queste ore. E nelle casa più spiata d’Italia la tensione è arrivata alle stelle.