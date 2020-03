Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: "Sospendiamo il coronavirus, è la vita che deve vincere"

Francesco Fredella 18 marzo 2020 a

a

a

La sfida più difficile: in onda, in diretta, con un macigno sulla stomaco. Ma Alfonso Signorini, il capitano del Grande Fratello Vip, è sulla nave in plancia di comando. “Sospendiamo per qualche ora i pensieri, nonostante le brutte notizie. È la vita che deve vincere. Sarà così...”, tuona Signorini dagli studi Mediaset di Cologno Monzese. “Come tutti saprete anche oggi andremo in onda senza pubblico. Ma restiamo vicini “, puntualizza il direttore di Chi (elegantissimo più che mai). Settanta giorni lontano da tutto e tutti per i vipponi. E da quel giorno, il primo dell’inizio di questa avventura, è passato di tutto: emozioni, liti, amori. Finalissima quasi pronta, ad un passo. Il conto alla rovescia è partito.