Grande Fratello Vip, microfono aperto e gaffe per Signorini: "Pesantissimo. Questa sera..."

La più classica delle gaffe televisive: il microfono resta aperto e cattura parole che il conduttore non vorrebbe far sentire. Siamo al Grande Fratello Vip, la puntata è quella di mercoledì 18 marzo. Nelle primissime battute, Alfonso Signorini presenta la puntata. E anche al reality si parte dal coronavirus: il presentatore ricorda come in Italia la situazione sia gravissima, ricorda il maggior numero di vittime registrate nelle 24 ore ore. I morti sono stati 475, cifre pazzesche, impressionanti. E infatti Signorini tentenna. Dopo aver dato le cifre lancia la pubblicità, ma è qui che il microfono è rimasto aperto: "Stasera mi impappino. Pesantissimo...", si è sentito nitidamente prima dell'inizio delle reclame. Nulla di grave, delle parole che però danno conto della drammaticità della situazione e di quanto sia difficile, anche per uno navigato come Signorini, andare in onda e cercare di far arrivare nelle case un po' di leggerezza.