Barbara d'Urso, il coronavirus ingrassa: "Ho preso tre chili, mangio e cucino dalla mattina alla sera"

19 marzo 2020 a

a

a

Barbara d’Urso continua incessante la lotta quotidiana contro chi ancora non ha capito l’importanza di restare a casa. La conduttrice di Pomeriggio 5 è molto sensibile all’emergenza coronavirus che ha investito pesantemente l’Italia, ma soprattutto è una delle poche che ancora va in onda. Anzi, addirittura raddoppia: Domenica Live è stato sospeso, ma Live-Non è la d’Urso vanta un doppio appuntamento domenica-martedì. Quando non è in diretta, la d’Urso ha confessato di dilettarsi con la cucina e di aver preso tre chili: “Sono ingrassata, mangio dalla mattina alla sera. Alle sei di mattina inizio a cucinare”, ha affermato a Pomeriggio 5. Tornerà il tempo adatto per mettersi in forma, m la d’Urso ha capito perfettamente l’importanza di stare a casa in questo periodo e sta trasmettendo il messaggio anche ai suoi telespettatori.