Grande Fratello Vip, il dramma di Adriana Volpe: terapia intensiva, perché ha dovuto lasciare il reality

20 marzo 2020 a

a

a

Giovedì sera, l'abbandono improvviso di Adriana Volpe alla casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, accreditata per la vittoria finale, è scoppiata in lacrime, ha salutato tutti i concorrenti e ha immediatamente abbandonato la casa del reality di Canale 5. Le parole di Alfonso Signorini, sin dal principio, avevano lasciato intendere che quanto accaduto fosse legato al coronavirus, dal quale è stato colpito un parente. Ma ora filtrano ulteriori e drammatiche informazioni. Secondo quanto riportato da FanPage, la conduttrice di Rai 2 era stata informata già dallo scorso 7 marzo che un suo parente aveva contratto il Covid-19 (tanto che le fu concesso di avere un contatto con la sua famiglia), e soltanto poco prima di abbandonare le era stato comunicato che il suo parente si era molto aggravato, finendo in terapia intensiva. Una notizia-choc, che ha turbato Adriana Volpe, che ha ovviamente deciso di uscire subito dal Gf Vip per stare vicina al marito. "Sicuramente andrà tutto bene, perché andrà tutto bene, ma io volevo salutare uno ad uno perché io devo veramente uscire adesso. Devo uscire perché il ruolo di mamma e di moglie... ho delle cose che devo risolvere davvero importanti", aveva concluso.

Wanda Nara senza trucco e irriconoscibile, In quarantena a Parigi, beccata: oggi è così